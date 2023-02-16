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НовостиПолитика16 февраля 2023 2:13

В АКЗС внесут законопроект об «уважительной причине» отсутствия для депутатов-добровольцев

Ранее член фракции КПРФ в краевом парламенте Владимир Громов сообщил, что уходит добровольцем на СВО
Вера Березовская
В краевом законе среди уважительных причин для отсутствия депутата на ежемесячных сессиях отсутствует СВО

В краевом законе среди уважительных причин для отсутствия депутата на ежемесячных сессиях отсутствует СВО

Фото: Олег УКЛАДОВ

Закон об отсутствии «по уважительной причине» для депутатов, вступивших добровольно в ряды бойцов СВО, внесут на рассмотрение АКЗС. Об этом сообщила глава КПРФ в Алтайском крае Мария Прусакова.

Ранее член фракции КПРФ в краевом парламенте Владимир Громов сообщил, что уходит добровольцем на СВО. Прусакова отметила, что это, безусловно, обдуманное решение, так как Громов имеет звание старшего лейтенанта и опыт участия в боевых действиях.

Глава реготделения добавила, что в краевом законе среди уважительных причин для отсутствия депутата на ежемесячных сессиях отсутствует СВО. В новом законопроекте представители фракции хотят это исправить.