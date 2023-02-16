Потепление до -3 прогнозируют в Алтайском крае 16 февраля 2023

Температура воздуха днем составит от -8 до -13 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

16 февраля в Алтайском крае прогнозируют потепление. Подробнее о погоде рассказали в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха днем составит от -8 до -13 градусов. Местами по югу столбик термометра поднимется до -3. Преимущественно без осадков, по югу местами будет идти небольшой снег. В утренние часы местами может быть изморозь, туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы могут достигнуть до 12 м/с.

В Барнауле днем столбик термометра покажет от -9 до -11 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы, так же как и в целом по краю, возможна изморозь, туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.