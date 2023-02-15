В Бийске разыскивают 32-летнего мужчину со шрамом на затылке

Ориентировка «Спасалтай22»

Поисково-спасательный отряд «Спасалтай22» объявил о поиске 32-летнего бийчанина Алексея Анохина. Мужчина исчез 10 февраля.

Горожанин вышел утром из дома по ул. Советской, 189/2, и исчез. Он был одет в черную куртку, зеленый комбинезон, синие кроссовки и темно-синюю шапку.

На вид ему 30-32 года, худощавый, рост 180-185 см, волосы короткие, светлые. У него нет двух верхних передних зубов, на спине имеются растяжки, а на затылке – шрам.

Если вам что-либо известно о пропавшем, звоните по тел. 102, 112, 8-800-700-56-76.

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