По Бийску развесили социальную рекламу против абортов

Реклама призывает женщин не делать аборты
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Бийске появилась социальная реклама, которая призывает женщин не делать аборты. Об этом сообщает организации «Покров» на своей странице «ВКонтакте».
По данным организации, реклама размещена на 10 остановочных павильонах, одном мониторе и четырех рекламных конструкциях.
Активисты отмечают, что рекламную кампанию удалось осуществить благодаря поддержке главы города Виктора Щигрева.
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