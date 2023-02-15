По Бийску развесили социальную рекламу против абортов

Реклама призывает женщин не делать аборты Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске появилась социальная реклама, которая призывает женщин не делать аборты. Об этом сообщает организации «Покров» на своей странице «ВКонтакте».

По данным организации, реклама размещена на 10 остановочных павильонах, одном мониторе и четырех рекламных конструкциях.

Активисты отмечают, что рекламную кампанию удалось осуществить благодаря поддержке главы города Виктора Щигрева.

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