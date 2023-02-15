ВТБ запускает «Семейный банк»

В ближайшие два года в рамках проекта клиенты банка оформят для своих близких более 500 тысяч дополнительных карт. Об этом в ходе пресс-брифинга сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Как рассказал Анатолий Печатников, новый проект позволит пользоваться финансовыми услугами членам семьи клиента. Родственники смогут совершать повседневные платежи в пределах установленного лимита. Члены семьи смогут управлять картой, делать регулярные платежи и переводы, в том числе с помощью Системы быстрых платежей.

«В прошлом году мы запустили стратегическую инициативу «Семейный капитал», в рамках которой планомерно развиваем собственные инструменты поддержки семей. Одним из ключевых элементов этой стратегии станет проект «Семейный банк». Это не просто финансовый инструмент или набор отдельных сервисов, а прежде всего, поддержка членов семьи и взаимопомощь в различных жизненных ситуациях для дополнительной уверенности и безопасности. Мы ожидаем, что к концу 2024 года клиенты оформят более 500 тысяч дополнительных карт на своих близких», – отмечает Анатолий Печатников.

Проект будет развиваться с опорой на карты национальной платежной системы. По итогам 2022 года доля «Мира» впервые достигла 50% от общего портфеля карт банка. По мнению Анатолия Печатникова, в текущем году тренд на популяризацию национальных карт сохранится, что позволит нарастить их долю до 60%.