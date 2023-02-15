Алтайскую журналистку приговорили к шести годам за дискредитацию российской армии

Приговор огласили в Ленинском районном суде Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

15 февраля алтайскую журналистку и активистку Марию Пономаренко приговорили к 6 годам лишения свободы общего режима за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает Амител.

Приговор огласили в Ленинском районном суде Барнаула. Помимо реального срока, женщине на пять лет запретили заниматься журналистикой и делать публикации в соцсетях. Пономаренко будет подавать апелляцию.

Поводом для возбуждения дела стал пост женщины в телеграме. Ее задержали в апреле 2022 года. Гособвинение запрашивало для нее девять лет тюрьмы.

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