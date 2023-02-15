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НовостиОбщество15 февраля 2023 3:48

В Барнауле на путепроводе у Нового рынка завершили укрепление грунта

На следующей неделе планируется демонтировать одну из оставшихся опор старого путепровода
Александра Сапожкова
Большая часть испытаний грунта на прочность подтверждает его соответствие норме. Фото: Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»

Большая часть испытаний грунта на прочность подтверждает его соответствие норме. Фото: Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»

На восьмипролетном путепроводе у Нового рынка в Барнауле завершили работы по укрепление грунта, сообщили в мэрии.

- Большая часть испытаний грунта на прочность подтверждает его соответствие норме. Осталось провести аналогичную процедуру на третьей опоре после того, как грунтоцементный состав наберет прочность, - рассказали в Барнаульском ДСУ №4.

На других опорах строители готовят основания для возведения опор. На трехпролетном путепроводе каркасы уже построены, сейчас выполняется их бетонирование.

На следующей неделе планируется демонтировать одну из оставшихся опор старого путепровода.