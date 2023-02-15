На Алтае отстрелили 10 медведей, которые нападали на домашний скот

Если информация подтверждается, то принимают меры по регулированию численности хищников Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В минувшем году в Чарышском районе Алтайского края застрелили 10 медведей, которые нападали на скот, передают «Вести Алтай».

По словам алтайского замминистра природных ресурсов Максима Катернюка, плотность популяции медведей в этом районе самая высокая в регионе. Местные жители часто жалуются на то, что хищники нападают на домашний скот.

В таких случаях создается комиссия, в которую входят ветеринары, сотрудники полиции и специалисты Минприроды. Если информация подтверждается, то принимают меры по регулированию численности хищников.

Однако во многих случаях выясняется, что скот гибнет от рук людей. Нередко на тушах находят раны от оружия, замечают отпиленные рога и так далее.

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