С -33 до -3 поднимется температура днем 15 февраля в Алтайском крае

Погода в Барнауле днем 15 февраля 2023 года Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае ночью на 15 февраля стояли сильные морозы. Однако днем ожидается умеренный минус.

Как сообщили в Гидрометцентре, ночью температура держалась в пределах -22,-27 градусов, в отдельных районах было -28,-33. Днем столбик термометра повысится до -9,-14, а в предгорьях до -3 градусов.

При этом в регионе преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман.

В ночь на 16 февраля тоже будет холодно. По северу местами морозы достигнут -28 градусов.

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