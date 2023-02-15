Cибирякам выдают по полтора миллиона под 4,9% годовых

Позвольте себе реализовать свои цели с потребительским кредитом от Банка «Левобережный». Деньги можно использовать на все, о чем мечтаете и что давно хотите купить. Теперь вам хватит даже на незапланированные, но очень нужные покупки.

Если у вас есть кредиты в других банках, вы можете их рефинансировать также по ставке 4,9% годовых. Ставка устанавливается на весь срок кредитования и действует как для постоянных, так и для новых клиентов банка.

Вы можете взять в кредит от 5 тысяч до 1,5 млн рублей на срок от полугода до пяти лет. Возрастное ограничение — от 20 до 72 лет.

Оформить кредит просто и быстро. Прямо сейчас оставьте заявку любым удобным способом — на сайте Банка «Левобережный», в мобильном приложении BL-Online или по телефону 8-800-3333-555.Также можно подать заявку в офисах банка в Алтайском крае:

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а и ул. Георгиева, 22,

г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, д. 63а.

Возьмите кредит на комфортных условиях и потратьте деньги на любые цели — ремонт, непредвиденные расходы, необходимые или долгожданные покупки, оплату обучения или лечения. Получить консультацию можно в единой справочной службе банка по телефону: 8-800-3333-555 (круглосуточно).