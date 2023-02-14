Режим «черного неба» на сутки ввели в Барнауле и Бийске

Режим черного неба Фото: Олег УКЛАДОВ

С 14 февраля в Барнауле и Бийске на сутки введут режим «черного неба». Как сообщили в Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, горожанам лучше не выходить на улицу.

С 15:00 14 февраля до 15:00 февраля в городах прогнозируют метеорологические условия, из-за которых вредные примеси будут плохо рассеиваться в воздухе.

- Источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества, - отметили в ЦГМС.

В связи с режимом предприятиям рекомендовали сократить выбросы в атмосферу, горожанам советуют проводить на улице меньше времени.