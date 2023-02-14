Первые в этом году продуктовые ярмарки пройдут на шести площадках в Барнауле

Работать ярмарки будут с 10:00 до 14:00
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле 18 февраля на шести площадках организуют продуктовые ярмарки. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, продавцы выставят на продажу мясо, рыбу, овощи и другие товары.
- Свою продукцию предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула, а также производители из других городов и районов Алтайского края, - отметили в мэрии.
На ярмарке можно будет купить мясо птицы, свинину, говядину, колбасу, мясные и рыбные деликатесы, овощи, фрукты, выпечку, масло и другое. Работать ярмарки будут с 10:00 до 14:00 в каждом из районов города по следующим адресам:
- проспект Ленина,71;
- улица 50 лет СССР, 51а;
- площадь Народная;
- улица Германа Титова, 9;
- проспект Красноармейский, 36;
- улица Чайковского, 21а.