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НовостиОбщество14 февраля 2023 8:22

Первые в этом году продуктовые ярмарки пройдут на шести площадках в Барнауле

Они состоятся 18 февраля
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Работать ярмарки будут с 10:00 до 14:00

Работать ярмарки будут с 10:00 до 14:00

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 18 февраля на шести площадках организуют продуктовые ярмарки. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, продавцы выставят на продажу мясо, рыбу, овощи и другие товары.

- Свою продукцию предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула, а также производители из других городов и районов Алтайского края, - отметили в мэрии.

На ярмарке можно будет купить мясо птицы, свинину, говядину, колбасу, мясные и рыбные деликатесы, овощи, фрукты, выпечку, масло и другое. Работать ярмарки будут с 10:00 до 14:00 в каждом из районов города по следующим адресам:

- проспект Ленина,71;

- улица 50 лет СССР, 51а;

- площадь Народная;

- улица Германа Титова, 9;

- проспект Красноармейский, 36;

- улица Чайковского, 21а.