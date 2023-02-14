Замгенпрокрурора РФ потребовал от алтайских властей разобраться с тарифами ЖКХ

Замгенпрокурора провел рабочее совещание Фото: Прокуратура Алтайского края

Заместитель генерального прокурора РФ поручил краевым властям заняться проблемой роста тарифов ЖКХ, сообщает «Интерфакс».

По словам Демешина, именно народ выполняет функцию, которую должен выполнять ФАС, исполнительные власти и прокуроры, надзирающие за этим процессом. Он обратил внимание на этот вопрос после череды митингов, прошедших на территории края против роста тарифов.

- Нас это не радует. Не радует и то, что люди выходят на митинги. Наверное, это не способ решения этих вопросов. Но при этом здесь прокуроры должны быть на стороне людей. И вам поручение - разобраться в деталях со всей структурой формирования тарифов", - отметил Демешин.

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