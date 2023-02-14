Почти 600 тысяч рублей заплатят жительницам Алтая за рождение ребенка

Маткапитал Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 февраля размер маткапитала в Алтайском крае вырос на 11,9%.Помимо увеличения размеров выплаты изменились условия назначения ежемесячных выплат из средств маткапитала, сообщает администрация Барнаула.

- С 1 февраля 2023 года материнский капитал был проиндексирован на 11,9 % и составил около 587 тысяч рублей на первого ребенка и около 775,6 тысяч рублей — на второго, — сказала заместитель начальника управления установления социальных выплат Отделения Социального фонда России по Алтайскому краю Яна Позднякова.

Право на такую выплату имеют семьи, родившие или усыновившие второго, третьего или последующего ребенка после 1 января 2007 года. Также на выплату имеют право семьи, в которых после 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок.

В Алтайском крае родители в первую очередь направляют средства материнского капитала на приобретение жилья, оплату образования и ежемесячные выплаты до трех лет. Средства можно распределить по нескольким направлениям одновременно.