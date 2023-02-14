В Горно-Алтайске осудили мать, избившую свою годовалую дочь

Суд Фото: Олег УКЛАДОВ

Суд признал жительницу Горно-Алтайска виновной в избиении годовалой дочери. Женщину лишили родительских прав, сообщает СУ СК России по Республике Алтай.

Следствием и судом установлено, что с июля по август 2022 года 20-летняя жительница Горно-Алтайска регулярно избивала свою дочь. Соседка постоянно слышала плач ребенка, в итоге не выдержала и позвонила в полицию. По адресу приехала сотрудница отдела по делам несовершеннолетних, и увидела на теле девочки синяки, некоторые из них появились давно.

Ребенка поместили в больницу и оказали всю необходимую медицинскую помощь. Женщину лишили родительских прав, сейчас её дочь проживает в другой семье. Органы опеки следят за судьбой несовершеннолетней.

Нерадивую мать признали виновной по статьям «Истязание несовершеннолетнего, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним». Суд назначил ей наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.