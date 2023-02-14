Замгенпрокурора России прибыл в Барнаул и провел личный прием жителей

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин провел в Барнауле личный прием жителей края

13 февраля заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин провел в Барнауле личный прием жителей края. В мероприятии также участвовали прокурор края Антон Герман, глава региона Виктор Томенко, городские и районные прокуроры, представители органов власти и местного самоуправления.

– Граждане сообщили заместителю генерального прокурора России о нарушении их социальных прав, - сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры.

Среди тем, которые подняли граждане, было необеспечение жильем детей-сирот, ненадлежащее водоснабжение сел, отсутствие пандусов и светофоров и др. Всего на прием удалось попасть 15 жителям края.

По каждому обращению Дмитрий Демешин дал поручения прокурору края об организации проверок, направленных на восстановление нарушенных прав.