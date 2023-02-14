Мэрия Барнаула планирует закупить новые автобусы в лизинг

Общественный транспорт Фото: Олег УКЛАДОВ

В администрации Барнаула изучают возможность покупки новых автобусов в лизинг. Данный вопрос затронули на совещании в администрации города, сообщили в мэрии.

Замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев встретился с поставщиками транспорта и представителями Алтайского филиала сибирского банка. На встрече Шеломенцев объявил, что власти обсуждают обновление общественного транспорта. Так, на первом этапе закупят 18 новых автобусов в лизинг.

- Антон Шеломенцев дал поручение профильному комитету более детально изучить представленные предложения, произвести экономические расчеты приобретения транспорта в лизинг с учетом финансовых возможностей городского бюджета, - подчеркнули в администрации.

Также решается вопрос по формированию штатного расписания нового предприятия.