Более 68 млн рублей получит Алтайский край на развитие туризма

В крае планируют благоустроить не менее 6 пляжей Фото: Олег УКЛАДОВ

Более 68 млн рублей будет выделено Алтайскому краю на развитие туризма. Такую меру поддержки регион получает впервые, отмечают в пресс-службе краевого правительства.

Средства государственных грантов направят на развитие туристической инфраструктуры. Это включает в себя благоустройство пляжей, обустройство туристических маршрутов, а также на проведение и продвижение событийных мероприятий для туристов.

- Планируем благоустроить не менее шести пляжей в крае, улучшить национальный туристический маршрут «Здравствуй, Алтай» и расширить программу фестиваля «Цветение маральника», который пройдет в крае в 10-й раз, - рассказал начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Соглашение с минэкономразвития подпишут уже в марте. После этого организуют конкурсы для бизнеса на предоставление выделенных средств.