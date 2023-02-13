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НовостиОбщество13 февраля 2023 12:10

Более 68 млн рублей получит Алтайский край на развитие туризма

Средства государственных грантов направят на развитие туристической инфраструктуры
Вера Березовская
В крае планируют благоустроить не менее 6 пляжей

В крае планируют благоустроить не менее 6 пляжей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Более 68 млн рублей будет выделено Алтайскому краю на развитие туризма. Такую меру поддержки регион получает впервые, отмечают в пресс-службе краевого правительства.

Средства государственных грантов направят на развитие туристической инфраструктуры. Это включает в себя благоустройство пляжей, обустройство туристических маршрутов, а также на проведение и продвижение событийных мероприятий для туристов.

- Планируем благоустроить не менее шести пляжей в крае, улучшить национальный туристический маршрут «Здравствуй, Алтай» и расширить программу фестиваля «Цветение маральника», который пройдет в крае в 10-й раз, - рассказал начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Соглашение с минэкономразвития подпишут уже в марте. После этого организуют конкурсы для бизнеса на предоставление выделенных средств.