В Алтайском крае 14 февраля перекроют трассу из-за движения военных

В ГИБДД обращают внимание на то, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.
Фото: Олег УКЛАДОВ
14 февраля в Алтайском крае перекроют трассу из-за движения военных колонн. Об этом предупредили в краевой Госавтоинспекции.
Проезд перекроют с 12.30 до 14.10 часов на участке: «полевая позиция (граница Косихинского и Кытмановского районов) – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Налобиха».
Водителей призывают учесть эти ограничения при планировании своего маршрута и с понимаем отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
В ГИБДД обращают внимание на то, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.