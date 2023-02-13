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НовостиОбщество13 февраля 2023 9:23

В Алтайском крае 14 февраля перекроют трассу из-за движения военных

Движение ограничат с 12.30 до 14.10
Вера Березовская
В ГИБДД обращают внимание на то, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.

В ГИБДД обращают внимание на то, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.

Фото: Олег УКЛАДОВ

14 февраля в Алтайском крае перекроют трассу из-за движения военных колонн. Об этом предупредили в краевой Госавтоинспекции.

Проезд перекроют с 12.30 до 14.10 часов на участке: «полевая позиция (граница Косихинского и Кытмановского районов) – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Налобиха».

Водителей призывают учесть эти ограничения при планировании своего маршрута и с понимаем отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

В ГИБДД обращают внимание на то, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.