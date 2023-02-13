В Барнауле спасли подростка, который залез на башенный кран

15-летний подросток проник на территорию стройки на площади Баварина и залез в кабину башенного крана Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле спасли подростка, который забрался на башенный кран. Об этом сообщают с в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

15-летний подросток проник на территорию стройки на площади Баварина и залез в кабину башенного крана. Специалисты благополучно доставили его на землю и передали полицейским. Помощь медиков ему не потребовалась. Сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

В МЧС отметили, что причины и обстоятельства происшествия устанавливают компетентные органы.