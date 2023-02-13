На барнаульском шинном заводе сократилось число человек, находящихся в простое

За счет чего сократилось число работников, находящихся в простое, точно неизвестно Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В простое на барнаульских шинных предприятиях «Нортек» и «ЯШЗ Авиа» на сегодняшний день находятся 1062 человека. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на минпромэнерго.

Напомним, работников двух предприятий временно отстранили от работы из-за мощного пожара в одном из цехов завода, который произошел в декабре 2022 года.

Сейчас у «Нортека» в простое 917 рабочих из штата в 2282 человека, у «ЯШЗ Авиа» – 145 сотрудников из 442. Издание рассматривает два варианта происходящего:

- Первый – увольнение какого-то числа сотрудников. По данным «Толка», переговоры со службами персонала других заводов Барнаула проводились, часть рабочих могли уйти самостоятельно. Второй – вывод на работу кого-то из тех, кто был в простое, - пишет сетевое издание.

Однако, за счет чего сократилось число работников, находящихся в простое, точно неизвестно.