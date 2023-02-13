В Барнауле запустили мобильное приложение для транспортных карт

Скачать приложение можно на сайте МУП «Центртранс». Фото: Михаил Полубедов Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле начало работать новое мобильное приложение для транспортных карт. Его разработали в МУП «Центртранс», сообщает пресс-служба мэрии.

Приложение работает на смартфонах, работающих на платформе Android с поддержкой NFC.

- Приложив к телефону средство платежа (транспортную карту, брелок или браслет), можно мгновенно пополнить баланс, а также отслеживать историю операций и получать всю необходимую информацию о транспортной карте, - рассказывают в Центртрансе.

Также в приложении пользователь сам может сменить тарифный план. Ранее такая опция была доступна только в киосках, где продаются карты. Скачать приложение можно на сайте МУП «Центртранс».