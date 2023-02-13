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НовостиОбщество13 февраля 2023 6:05

В Барнауле запустили мобильное приложение для транспортных карт

Оно доступно для смартфонов, работающих на платформе Android с поддержкой NFC
Вера Березовская
Скачать приложение можно на сайте МУП «Центртранс». Фото: Михаил Полубедов

Скачать приложение можно на сайте МУП «Центртранс». Фото: Михаил Полубедов

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле начало работать новое мобильное приложение для транспортных карт. Его разработали в МУП «Центртранс», сообщает пресс-служба мэрии.

Приложение работает на смартфонах, работающих на платформе Android с поддержкой NFC.

- Приложив к телефону средство платежа (транспортную карту, брелок или браслет), можно мгновенно пополнить баланс, а также отслеживать историю операций и получать всю необходимую информацию о транспортной карте, - рассказывают в Центртрансе.

Также в приложении пользователь сам может сменить тарифный план. Ранее такая опция была доступна только в киосках, где продаются карты. Скачать приложение можно на сайте МУП «Центртранс».