Жильцы барнаульской многоэтажки пожаловались на разрушающийся лестничный проем

Фото: скриншот с видео «Черное и белое Барнаул»

В Барнауле жильцы многоэтажки по улице Эмилии Алексеевой пожаловались на разрушающийся лестничный проем. Об этом они написали в паблике «Черное и белое Барнаул»

- Разрушаются бетонные конструкции лестничного пролета, а ведь может и рухнуть! – пишут жильцы.

Дом находится по адресу Эмилии Алексеевой 84/А. Здание относится к УК «Наследие».

Автор публикации прикрепил видео, на которых видно, что стены подъезда покрываются льдом. Кроме того, с потолка капает вода из-за протекающих труб