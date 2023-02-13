Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 февраля 2023 4:57

Жильцы барнаульской многоэтажки пожаловались на разрушающийся лестничный проем

Также в подъезде протекают трубы
Вера Березовская
Фото: скриншот с видео «Черное и белое Барнаул»

Фото: скриншот с видео «Черное и белое Барнаул»

В Барнауле жильцы многоэтажки по улице Эмилии Алексеевой пожаловались на разрушающийся лестничный проем. Об этом они написали в паблике «Черное и белое Барнаул»

- Разрушаются бетонные конструкции лестничного пролета, а ведь может и рухнуть! – пишут жильцы.

Дом находится по адресу Эмилии Алексеевой 84/А. Здание относится к УК «Наследие».

Автор публикации прикрепил видео, на которых видно, что стены подъезда покрываются льдом. Кроме того, с потолка капает вода из-за протекающих труб