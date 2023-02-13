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НовостиОбщество13 февраля 2023 4:31

В Барнауле почтят память земляков, погибших в Афганистане при исполнении воинского долга

Торжественное состоится 15 февраля
Вера Березовская
Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

15 февраля в Барнауле состоится торжественное мероприятие, посвященное 34-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Память погибших земляков почтят на Площади Победы у памятника воинам Алтайского края.

Всех причастных приглашают присоединиться ко Дню памяти.

- Приглашаем ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших, умерших участников и ветеранов боевых действий, ветеранов Вооруженных Сил, общественные организации ветеранов, студентов, учащихся образовательных учреждений, всех неравнодушных жителей Барнаула и Алтайского края почтить память о земляках, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и на территории других государств, - сообщают организаторы.

Торжественное мероприятие начнется в 11.00 часов 15 февраля на Площади Победы.