Алтайские энтомологи прогнозируют высокую численность клещей в 2023 году

По итогам эпидсезона-2022 в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 9952 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2023 году специалисты-энтомологи прогнозируется высокая численность и активность клещей в Алтайском крае. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

- В настоящее время клещи не активны и находятся в состоянии холодового оцепенения в почвенной подстилке, - отмечают специалисты.

Однако, когда установятся плюсовые температуры и появятся первые проталины, клещи проснутся и начнут проявлять активность.

По итогам эпидсезона-2022 в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 9952 человека, в том числе 2851 ребенок до 14 лет.

Наиболее эффективным средством защиты от клещевого энцефалита считается вакцинация. Подробнее об этом можно почитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Успеть до весны: жителям Алтайского края предлагают привиться от клещевого энцефалита

На конец марта уже прогнозируют начало активности клещей (подробнее)