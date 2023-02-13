В Алтайском краеведческом музее открылась выставка «Мои 90-е»

Фото: Алтайский государственный краеведческий музей

В Алтайском государственном краеведческом музее открылась тематическая выставка «Мои 90-е». Об этом сообщают на сайте музея.

Проект, посвященный этому десятилетию, начали готовить еще в августе прошлого года. Был объявлен сбор вещей той эпохи. Часть вещей, которые принесли горожане, стали экспонатами выставки. Например, в музее можно увидеть осколок от парапета «Белого дома», билет «МММ», фотоаппарат «Палароид», а также «Барби», тамагочи и тетрис.

- В новом проекте «Мои 90-е» будут отражены разные стороны жизни того времени – это политическая и экономическая жизнь, хаотичность и повсеместность торговли, новинки техники конца прошлого столетия, детство поколения миллениалов, - отмечают в музее.

Выставка будет работать до 19 марта по адресу г. Барнаул, ул. Ползунова, 39.