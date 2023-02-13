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НовостиОбщество13 февраля 2023 0:51

Легкий мороз прогнозируют в Алтайском крае 13 февраля 2023

В Барнауле температура воздуха составит -7…-9 градусов
Вера Березовская
Ветер подует юго-восточный со скоростью 3-8 м/с

Ветер подует юго-восточный со скоростью 3-8 м/с

Фото: Олег УКЛАДОВ

13 февраля в Алтайском крае температура воздуха составит от -10 до 15 градусов. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами будет чуть теплее – от -4 до -9 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. Ветер подует юго-восточный со скоростью 3-8 м/с, местами порывы могут достигнуть до 13 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит -7…-9 градусов. Преимущественно без осадков, однаок в первой половине дня и пройдет небольшой снег. В утренние часы изморозь.