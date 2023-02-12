На Алтае 82-летняя пенсионерка поверила мошеннице, которая представилась ее дочкой

Полиция Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае мошенница обманула 82-летнюю пенсионерку и похитила ее деньги. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, курьера, который забрал деньги, уже задержали.

В полицию обратилась женщина 1941 года рождения. С ее слов, накануне ей позвонила женщина и представилась ее дочкой. Она рассказала, якобы попала в ДТП и сбила ребенка. Далее позвонил следователь и попросил женщину собрать деньги и вещи, так как дочь находится в больнице с пострадавшим ребенком.

- В результате женщина собрала все необходимое, вышла на улицу и передала пакет и сверток с 300 000 рублей незнакомцу. Только после этого женщина дозвонилась до своей дочери, которая рассказала ей, что ничего не произошло, а звонивший мужчина, судя по всему, является мошенником, - отметили в полиции.

Полиции удалось выйти на курьера, им оказался рубцовчанин 2001 года рождения. Мошенники предложили ему работу, а парень повелся на это «легкие деньги». Ранее подозреваемый был судим.