Семь новых школ и семь детсадов планируют построить в Алтайском крае

Школа
Фото: Виталий БАРАБАШ
В Алтайском крае в 2023 году планируют построить семь новых школ и семь детских садов Как сообщают «Вести-Алтай», губернатор Виктор Томенко поручил увеличить расходную часть бюджета на этот год.
По части строительства новых учреждений образования увеличат расходы на 7,5 млрд рублей. Проект изменений в бюджет уже готов.
Всего будет построено 14 новых школ и детсадов, еще 30 старых школ отремонтируют.
Дорожный фонд региона увеличат на 1,5 млрд рублей за счёт акцизов на нефтепродукты, часть средств направят в муниципалитет на покупку дорожной и коммунальной техники. Также на 1,3 млрд увеличится объем средств адресной инвестиционной программы и расходы на капитальный ремонт социальных объектов.