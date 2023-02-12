Семь новых школ и семь детсадов планируют построить в Алтайском крае

Школа Фото: Виталий БАРАБАШ

В Алтайском крае в 2023 году планируют построить семь новых школ и семь детских садов Как сообщают «Вести-Алтай», губернатор Виктор Томенко поручил увеличить расходную часть бюджета на этот год.

По части строительства новых учреждений образования увеличат расходы на 7,5 млрд рублей. Проект изменений в бюджет уже готов.

Всего будет построено 14 новых школ и детсадов, еще 30 старых школ отремонтируют.

Дорожный фонд региона увеличат на 1,5 млрд рублей за счёт акцизов на нефтепродукты, часть средств направят в муниципалитет на покупку дорожной и коммунальной техники. Также на 1,3 млрд увеличится объем средств адресной инвестиционной программы и расходы на капитальный ремонт социальных объектов.