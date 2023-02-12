На Алтае заработала бесплатная кризисная линия для женщин

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В Алтайском крае заработала бесплатная кризисная линия для оказания психологической помощи женщинам. Как сообщили в пресс-службу Минсоцзащиты, обратиться за поддержкой может каждая желающая.

- Психологи кризисной линии консультируют женщин, подростков, детей по любым вопросам, тяжёлого эмоционального состояния, трудности выбора, личных взаимоотношений, оказывают психологическую поддержку и помощь в трудных жизненных ситуациях, касающимся любых форм насилия, - отметили в министерстве.

Со слов специалистов, женщины могут обратиться, если есть сомнения по поводу сохранения беременности, не может адаптироваться к материнству, испытывает серьезные эмоциональные проблемы или не может наладить взаимоотношения с детьми.

Линия работает по номеру 8-800-201-47-17. Помощь будет бесплатной и анонимной. Звонить можно по будням с 9:00 до 17:30.