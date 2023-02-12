Барнаульцам напомнили, куда звонить в случае ЧП с газом

Рейд Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле прошел противопожарный рейд: жителям поселка Гоньба рассказали, как пользоваться газовым оборудованием и не допустить ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В домах, где есть газовые колонки, нужно следить за тягой в дымоходах и вентиляционных каналах. Засорение или неисправность каналов дымоудаления могут привести к отравлению угарным газом, - подчеркивают в городском управлении по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Горожанам напомнили, что перед розжигом горелки плиты нужно убедиться, что нет запаха газа. Нужно проверить наличие тяги в дымоходе. После окончания пользования газом нужно закрыть краны на приборах и газопроводе или вентиль на баллоне. Для устранения неисправностей нужно вызвать слесаря газовой службы. Нельзя оставлять работающие приборы без присмотра.

Как дополняют специалисты газовых служб, зимой в холода на улице возможно снижение давления в газовых сетях, а значит, становится ниже или гаснет пламя газовых горелок. В этом случает важно сразу же прекратить пользоваться газом, закрыть все краны и позвонить в газовую службу.

При возникновении происшествий нужно обращаться по следующим номерам телефонов:

- 01, 010 (с мобильного) – при пожаре;

- 112 – единый номер вызова спасательных служб;

- 8(3852)245-430 – поисково-спасательный центр;

- 8(3852)299-188 – единая дежурно-диспетчерская служба Барнаула.