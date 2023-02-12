На Алтае разыскивают без вести пропавшего уроженца Красноярска

Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

В Горно-Алтайске Республики Алтай разыскивают без вести пропавшего уроженца Красноярска. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, он ушел из дома.

Саламатов Алексей Андреевич 13.12.1991 года рождения ушел из дома по улице Ленинградской, но так и не вернулся. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Мужчине на вид 30 лет, славянская внешность, рост около 185 см, среднее телосложение, серые глаза, светло-русые волосы и короткая стрижка. На нем была серая спортивная шапка, черная куртка с капюшоном, спортивные серые штаны и черные ботинки.

Тех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят обратиться по номерам телефонов 8 (388-22) 9-23-28, 9-25-48 или ближайший отдел полиции-102.