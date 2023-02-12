На Алтае стартовали работы по учету снежного барса

Снежный барс в горах Алтая (Скриншот записи видеоловушки)

В Сайлюгемском национальном парке начался учет снежного барса. Как сообщили в пресс-службе парка, подсчет ирбиса пройдет на территории более 118 тысяч гектар.

Подсчет стартовал 8 февраля. Ареал одного доминантного самца может охватывать площадь больше 100 квадратных километров, поэтому ирбис расселяется на огромной территории, чтобы избежать конкуренции в брачный сезон.

В рамках первого этапа ученые изучат кластер Аргут, где в 2022 году нашли 18 особей. Специалисты проверят данные с фотоловушек и оценят, сколько козерогов обитают на территории, так как они являются кормовой базой ирбисов.

Работы пройдут в течение месяца.