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НовостиОбщество12 февраля 2023 3:10

В Алтайском крае зафиксировали снижение спроса на ипотеку

Количество жилищных кредитов в 2022 году снизилось
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Кредит

Кредит

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае население стало терять интерес к ипотеке. Как сообщает «Алтайская правда» со ссылкой на данные реготделения Банка России, рост спроса начался лишь к концу 2022 года.

По итогам прошлого года ипотечный кредитный портфель в регионе увеличился на 14,4%, всего было заключено больше 19,5 тысячи сделок на общую сумму 51,8 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом количество выданных жилищных кредитов снизилось на 38%, объем стал меньше на 21%.

Максимальное снижение было зафиксировано в апреле и мае 2022 года ввиду слишком высоких ставок, лишь к концу года ситуация начала стабилизироваться.