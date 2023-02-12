В Алтайском крае зафиксировали снижение спроса на ипотеку

Кредит Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае население стало терять интерес к ипотеке. Как сообщает «Алтайская правда» со ссылкой на данные реготделения Банка России, рост спроса начался лишь к концу 2022 года.

По итогам прошлого года ипотечный кредитный портфель в регионе увеличился на 14,4%, всего было заключено больше 19,5 тысячи сделок на общую сумму 51,8 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом количество выданных жилищных кредитов снизилось на 38%, объем стал меньше на 21%.

Максимальное снижение было зафиксировано в апреле и мае 2022 года ввиду слишком высоких ставок, лишь к концу года ситуация начала стабилизироваться.