Барнаульский музыкант написал новую песню для Григория Лепса

Григорий Лепс Фото: Михаил ФРОЛОВ

Барнаульский музыкант Лев Шапиро написал еще одну песню для Григория Лепса. Как рассказал горожанин на своей странице в соцсетях, он рассчитывает на дальнейшее сотрудничество.

Ранее Лев Шапиро написал для певца хит «Самый лучший день». Новая песня получила название «Господи, спасибо, что брал деньгами».

- Еще одна моя песня для Григория Лепса. Мне кажется, что произведение сложилось и зажило своей жизнью. Спасибо Григорию за мощнейший энергетический посыл! Работаем дальше, – пишет ев Шапиро.