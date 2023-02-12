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НовостиЗвезды12 февраля 2023 2:01

Барнаульский музыкант написал новую песню для Григория Лепса

Это не первое произведение для известного исполнителя
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Григорий Лепс

Григорий Лепс

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Барнаульский музыкант Лев Шапиро написал еще одну песню для Григория Лепса. Как рассказал горожанин на своей странице в соцсетях, он рассчитывает на дальнейшее сотрудничество.

Ранее Лев Шапиро написал для певца хит «Самый лучший день». Новая песня получила название «Господи, спасибо, что брал деньгами».

- Еще одна моя песня для Григория Лепса. Мне кажется, что произведение сложилось и зажило своей жизнью. Спасибо Григорию за мощнейший энергетический посыл! Работаем дальше, – пишет ев Шапиро.