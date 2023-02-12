Барнаульский музыкант написал новую песню для Григория Лепса

Григорий Лепс
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Барнаульский музыкант Лев Шапиро написал еще одну песню для Григория Лепса. Как рассказал горожанин на своей странице в соцсетях, он рассчитывает на дальнейшее сотрудничество.
Ранее Лев Шапиро написал для певца хит «Самый лучший день». Новая песня получила название «Господи, спасибо, что брал деньгами».
- Еще одна моя песня для Григория Лепса. Мне кажется, что произведение сложилось и зажило своей жизнью. Спасибо Григорию за мощнейший энергетический посыл! Работаем дальше, – пишет ев Шапиро.