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НовостиОбщество11 февраля 2023 12:13

Большинство жителей Барнаула не планируют отмечать День Святого Валентина

Отпраздновать этот день собираются лишь 18% опрошенных барнаульцев
Вера Березовская
71% участвовавших в опросе горожан решили, что не будут отмечать День Влюбленных

71% участвовавших в опросе горожан решили, что не будут отмечать День Влюбленных

Фото: Олег УКЛАДОВ

Большинство опрошенных барнаульцев не планируют отмечать День Святого Валентина. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

71% участвовавших в опросе горожан решили, что не будут отмечать День Влюбленных. Отпраздновать его собираются только 18%. Среди 33% опрошенных лиц мужского пола собираются подарить возлюбленной цветы.

Посмотреть, какие мероприятия подготовили для горожан в честь Дня Святого Валентина в Барнауле можно в афише «КП».