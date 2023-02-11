Большинство жителей Барнаула не планируют отмечать День Святого Валентина

71% участвовавших в опросе горожан решили, что не будут отмечать День Влюбленных Фото: Олег УКЛАДОВ

Большинство опрошенных барнаульцев не планируют отмечать День Святого Валентина. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

71% участвовавших в опросе горожан решили, что не будут отмечать День Влюбленных. Отпраздновать его собираются только 18%. Среди 33% опрошенных лиц мужского пола собираются подарить возлюбленной цветы.

Посмотреть, какие мероприятия подготовили для горожан в честь Дня Святого Валентина в Барнауле можно в афише «КП».