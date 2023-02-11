Асоциальный житель Алтая попытался дважды накинуться на полицейских с ножом

Во время разбирательства дебошир пригрозил полицейскому убийством и набросился на него с ножом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай местного жителя арестовали за угрозу применения насилия в отношении полицейских. Против него завели уголовное дело, сообщают в региональном СК.

По версии следствия, поздним вечером 8 февраля в селе Усть-Кокса пьяный мужчин «стал совершать противоправные действия в отношении своих соседей по дому», которые сообщили об этом в полицию. По вызову прибыл участковый. Во время разбирательства дебошир пригрозил полицейскому убийством и набросился на него с ножом. Однако сотрудник правоохранительных органов смог выбить оружие из рук.

- После этого во время документирования факта совершенного мужчиной преступления, осуществления на месте происшествия неотложных следственных действий злоумышленник под предлогом сбора вещей схватил из шкафа нож, с применением которого набросился на находившегося возле него оперуполномоченного полиции, - рассказали в СК.

Однако и на этот раз его нападение не увенчалось успехом. Обвиняемого заключили под стражу, поскольку ранее он уже неоднократно привлекался у уголовной ответственности, на путь исправления не встал и ведет асоциальный образ жизни.