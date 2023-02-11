Главные врачи больниц Бийска встретились с активистами города

Участники встречи обсудили актуальные вопросы в сфере здравоохранения. Фото: https://t.me/gb2biisk

В Бийске врачи городских больниц встретились с активистами. Вместе они обсудили актуальные вопросы в сфере здравоохранения.

Главный врач ЦГБ Сергей Ковязин и главный врач городской больницы №2 Алексей Карнаухов объяснили, для чего в Бийске объединили медицинские учреждения.

«В современных реалиях без укрупнения улучшить качество и доступность медицинской помощи невозможно. Кроме того, слияние позволяет обновить медицинское оборудование», - отмечают в Telegram-канале бийской горбольницы №2.

Также собравшихся на встрече активистов интересовала ситуация с объединением женских консультаций. Руководители больниц пояснили, что «переезд» специалистов позволит на одной площадке оказывать более квалифицированную и расширенную помощь.

Помимо этого, во время обсуждения был поднят вопрос работы отделения гемодиализа. Главный врач центральной горбольницы Сергей Ковязин, попросил подготовить обращение, чтобы детально разобраться в ситуации. По его словам, от персонала и пациентов жалобы не поступали.