В Барнауле произошел пожар на Алтайском заводе прецизионных изделий

На момент прибытия пожарных в цехе было сильное задымление Фото: Олег УКЛАДОВ

Рано утром 11 февраля в Барнауле произошел пожар на предприятии. Как пишут в паблике «Инцидент Барнаул», ЧП случилось на Алтайском заводе прецизионных изделий.

Сообщение о возгорании поступило около 5 часов утра, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

- На момент прибытия пожарных в цехе было сильное задымление, работники самостоятельно покинули помещение. Пожар был оперативно ликвидирован на площади не более 5 квадратных метров, повреждено производственное оборудование, - рассказали в МЧС.

Пострадавших в результате происшествия нет.