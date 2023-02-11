На трассе Барнаул-Новосибирск произошла массовая авария с пассажирским автобусом и 2 грузовиками

Все началось с 35-летнего водителя за рулем грузовика DAF с полуприцепом-контейнеровозом, который ехал со стороны Барнаула в сторону Новосибирска Фото: Олег УКЛАДОВ

10 февраля на трассе Р-256 произошла массовая авария. Столкнулись пассажирский автобуса и два грузовика, сообщает пишет «Бердск-Онлайн» со ссылкой на Госавтоинспекцию.

В ГИБДД установили, что все началось с 35-летнего водителя за рулем грузовика DAF с полуприцепом-контейнеровозом, который ехал со стороны Барнаула в сторону Новосибирска. В процессе движения он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в пассажирскую «Газель», которая ехала впереди. Автобус вез восемь пассажиров по рейсу Линево-Бердск.

После столкновения с грузовиком маршрутка врезалась в грузовик MAN, который двигался по «встречке». Одновременно с этим у DAF опрокинулся прицеп и контейнер задел MAN. Отмечается, что водитель DAF был трезв.

В результате ДТП пострадали три человека. Это водитель «Газели» и два пассажира – мужчина и 12-летний мальчик. В Госавтоинспекции отметили, что водитель DAF был трезв.

Напомним, днем 3 января на трассе в Алтайском крае произошла жуткая авария, в которой погибла семья с двумя детьми.