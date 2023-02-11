Мороз до -18 градусов пришел в Алтайский край 11 февраля 2023

Дневная температура воздуха составит от -13 до -18 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

11 февраля в Алтайском крае будет морозная погода. Подробнее об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Дневная температура воздуха составит от -13 до -18 градусов, по югу местами столбик термометра покажет -6…-11. В отдельных районах пройдет небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. Ветер подует восточный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы могут достигнуть до 13 м/с.

В Барнауле столбик термометра покажет от -13 до -15 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. Ветер восточный, 2-7 м/с.