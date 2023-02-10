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НовостиОбщество10 февраля 2023 12:57

В Барнауле пройдет фестиваль, где можно быстро пожениться

А также бесплатно обменяться вещами
Александра Сапожкова
На мероприятии будет работать зона быстрых свадеб

На мероприятии будет работать зона быстрых свадеб

Фото: Олег УКЛАДОВ

11 и 12 февраля с 12:00 до 19:00 в краевом центре пройдет необычный фестиваль, который организует Garazhka Barnaul.

Посетителей ждет гаражная распродажа, бесплатный обмен вещами и книгами, зона мастер-классов и настольных игр, бьюти-зона, в которой можно набить тату, и многое другое. Но самое интересное - зона быстрых свадеб. Кого и как там будут женить, организаторы не раскрывают.

Фестиваль пройдет по адресу: пр. Социалистический, 93 («Титов-Арена»). Вход свободный. 0+