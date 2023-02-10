В Барнауле пройдет фестиваль, где можно быстро пожениться

На мероприятии будет работать зона быстрых свадеб Фото: Олег УКЛАДОВ

11 и 12 февраля с 12:00 до 19:00 в краевом центре пройдет необычный фестиваль, который организует Garazhka Barnaul.

Посетителей ждет гаражная распродажа, бесплатный обмен вещами и книгами, зона мастер-классов и настольных игр, бьюти-зона, в которой можно набить тату, и многое другое. Но самое интересное - зона быстрых свадеб. Кого и как там будут женить, организаторы не раскрывают.

Фестиваль пройдет по адресу: пр. Социалистический, 93 («Титов-Арена»). Вход свободный. 0+