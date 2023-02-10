Мэр Барнаула выразил соболезнования жителям Новосибирска

При взрыве в Новосибирске погибли 13 человек, 21 пострадал Фото: Вячеслав АШУРКОВ

В связи со взрывом газа и гибелью людей в Новосибирске мэр Барнаула Вячеслав Франк направил соболезнования жителям города, сообщили в мэрии.

- Барнаульцы скорбят вместе с вами. Это большая трагедия. Очень сложно пережить потерю близких людей. Выражаем глубокое сочувствие и соболезнуем вашей потере, - сказал глава Барнаула.

Соболезнования адресованы в частности родным и близким погибших, а также мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

Напомним, взрыв газа по улице Линейной произошел утром 9 февраля. При этом погибли 13 человек, 21 пострадал.

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