Бойцам СВО передадут открытки к 23 февраля от барнаульской молодежи

Всего собрали 250 посланий и около 30 сувениров Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Молодые барнаульцы присоединились ко Всероссийской патриотической акции «Письмо солдату». В преддверии 23 февраля они изготовили послания для военнослужащих, участвующих в СВО, сообщили в мэрии.

На открытках ребята нарисовали персонажей из книг и сказок, военную технику и солдат, «триколоры» и георгиевские ленты. А внутри содержатся поздравления с Днем защитника Отечества.

Отмечается, что помимо открыток ребята написали письма и изготовили деревянные сувениры в виде медалей.

Всего собрали 250 посланий и около 30 сувениров. В ближайшее время их отправят бойцам, чтобы они получили поздравления вовремя, к 23 февраля.