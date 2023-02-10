Бойцам СВО передадут открытки к 23 февраля от барнаульской молодежи

Всего собрали 250 посланий и около 30 сувениров
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Молодые барнаульцы присоединились ко Всероссийской патриотической акции «Письмо солдату». В преддверии 23 февраля они изготовили послания для военнослужащих, участвующих в СВО, сообщили в мэрии.
На открытках ребята нарисовали персонажей из книг и сказок, военную технику и солдат, «триколоры» и георгиевские ленты. А внутри содержатся поздравления с Днем защитника Отечества.
Отмечается, что помимо открыток ребята написали письма и изготовили деревянные сувениры в виде медалей.
Всего собрали 250 посланий и около 30 сувениров. В ближайшее время их отправят бойцам, чтобы они получили поздравления вовремя, к 23 февраля.