Глава Алтая после взрыва газа в Новосибирске выразил соболезнования родным погибших

Взрыв газа в Новосибирске произошел в 7.43 утра Фото: Вячеслав АШУРКОВ

После взрыва газа в Новосибирске 9 февраля глава республики Алтай Олег Хорохордин в своем телеграм-канале выразил соболезнования.

- Приношу искренние соболезнования губернатору Андрею Травникову, родным и близким погибших… Желаю сил и скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой трагедии, - написал Олег Хорохордин.

Также он призвал газовые службы, УК и ТСЖ республики усилить меры безопасности при эксплуатации газового оборудования и строго соблюдать график проверки оборудования. Плюс к этому оперативно реагировать на сигналы жителей домов и проводить с ними разъяснительную работу.

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