Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 февраля 2023 7:16

Более 2 млрд рублей направят на Алтае на покупку дорожной и коммунальной техники и ремонт дорог

Общий объем дорожного фонда края составит 16,9 млрд рублей
Александра Сапожкова
Почти 500 млн. рублей потратят на приобретение более 70 единиц спецтехники

Почти 500 млн. рублей потратят на приобретение более 70 единиц спецтехники

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на дорожно-коммунальную отрасль дополнительно направят более 2 млрд рублей. Об этом сообщили в правительстве региона.

Из них почти 500 млн. рублей - на приобретение более 70 единиц спецтехники, порядка 1,5 млрд - на увеличение дорожного фонда, в том числе на ремонт около 40 км дорог краевого значения.

Также более 195 млн рублей пойдут на проектирование, строительство, реконструкцию и ремонт улично-дорожной сети. А 148 млн рублей будет направлено на закрытие контрактов 2022 года по закупке 10 единиц техники и одного асфальтобетонного завода.

С учетом этих расходов общий объем дорожного фонда края составит 16,9 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие дороги отремонтируют в Алтайском крае в 2023 году: список

В 2023 году в Алтайском крае продолжится ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Минтранспорта по Алтайскому краю сообщает, что в Барнауле и Бийске отремонтируют по 13 объектов, в Новоалтайске - 4. А на краевой сети планируют обновить более 50 объектов (подробнее)