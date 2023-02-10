Более 2 млрд рублей направят на Алтае на покупку дорожной и коммунальной техники и ремонт дорог

Почти 500 млн. рублей потратят на приобретение более 70 единиц спецтехники Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на дорожно-коммунальную отрасль дополнительно направят более 2 млрд рублей. Об этом сообщили в правительстве региона.

Из них почти 500 млн. рублей - на приобретение более 70 единиц спецтехники, порядка 1,5 млрд - на увеличение дорожного фонда, в том числе на ремонт около 40 км дорог краевого значения.

Также более 195 млн рублей пойдут на проектирование, строительство, реконструкцию и ремонт улично-дорожной сети. А 148 млн рублей будет направлено на закрытие контрактов 2022 года по закупке 10 единиц техники и одного асфальтобетонного завода.

С учетом этих расходов общий объем дорожного фонда края составит 16,9 млрд рублей.

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