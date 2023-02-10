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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 5:49

На Алтае хозяин квартиры до смерти забил квартиранта палкой

Мужчина был недоволен, что его жилец потратил последние деньги на алкоголь
Александра Сапожкова
Уголовное дело направили в суд

Уголовное дело направили в суд

Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве квартиранта. Подробности сообщили в региональном Следкоме.

Как установило следствие, у обвиняемого в доме в Рубцовском районе несколько лет жил его знакомый, не имевший собственного жилья. Вечером 2 ноября минувшего года между мужчинами произошел конфликт.

- Хозяин дома был недоволен тем, что его квартирант потратил последние деньги на спиртное. Он стал избивать 53-летнего мужчину, нанося удары руками и палкой по туловищу и голове, - рассказали в Следкоме.

На следующий день 53-летний потерпевший скончался в больнице.

Дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть). Сейчас оно направлено в суд.