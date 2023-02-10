«Манжерок» и не только. Какие горнолыжные курорты выбирают алтайские туристы

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Российские туристы чаще стали выбирать для активного отдыха новые направления – Мурманская область, Камчатка и Сахалин. А вот жители Алтайского края предпочитают родные трассы популярным российским курортам. Такие выводы сделали специалисты МегаФона, которые проанализировали данные своих абонентов в период зимних каникул 2023 года.

По мнению аналитиков, открыть новые направления для активного отдыха россиян заставили сокращение авиасообщения с европейскими странами и развитие инфраструктуры отечественных горнолыжных курортов.

Существенный прирост турпотока в этом году показали курорт «Большой Вудъявр» в Мурманской области (+50%), «Альпина» и «Красная сопка» на Камчатке (+47%) и «Горный воздух» на Сахалине (+37%).

При этом жители Алтайского края на зимних каникулах отдыхали как на местных, так и на популярных российских курортах. Самыми популярными у лыжников и сноубордистов стали трассы в комплексе «Благодать» в Белокурихе и на курорте «Манжерок». Также любители активного отдыха выбирали для катания курорты «Красная поляна» и «Роза Хутор» в Сочи, «Гора Соболиная» в Иркутской области.

Стоит отметить, что горнолыжный комплекс «Благодать» популярен не только у жителей края, но и других регионов страны. Анализ данных абонентов показал, что чаще всего приезжали жители Москвы и Подмосковья, Сургута, Якутии, а также райдеры из Тюмени, Иркутска и Санкт-Петербурга.

Более 90% абонентов во время активного отдыха пользовались мобильным интернетом, чтобы общаться в социальных сетях и мессенджерах, делиться контентом и смотреть видео – на это пришлось более 60% от общего мобильного трафика. И самыми популярными сервисам у любителей зимнего отдыха стали YouTube, ТикТок и Telegram. Средний возраст туристов, которые отдыхали на горнолыжных курортах – 25-44 лет, и большинство из них – мужчины (58%).

Согласно общероссийским показателям, из традиционных зимних направлений лидирует горнолыжный кластер Сочи. Правда, турпоток туда изменился незначительно, наибольший прирост на 5% показал комплекс «Газпром». А вот склоны Кавказа, напротив, демонстрируют значительный рост – турпоток на курортах Эльбрусского района вырос в 15 раз, на курорте «Домбай» – в 2 раза. При этом количество туристов, которые отправились отдыхать на популярные курорты Франции, Италии, Австрии и Швейцарии было почти в 4,5 раза ниже доковидных показателей.

Развитию стабильной мобильной связи на трассах горнолыжных курортов МегаФон уделяет большое внимание. Ведь она важна не только для общения, но и для обеспечения безопасности туристов. К примеру, в прошлом году крупные проекты по улучшению покрытия реализовали на курортах «Приэльбрусье», «Домбай», «Архыз» и «Шерегеш».