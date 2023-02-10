В Барнауле согласовали эскизный проект ЖК на пл.Сахарова

В ЖК будет три корпуса Фото: Виталий БАРАБАШ

В Барнауле спустя год согласовали эскизный проект жилого комплекса на пл. Сахарова, где ранее находился парк «Барнаульская крепость», передает «Толк».

16-этажный ЖК возведут на пр. Социалистическом, 97. Его концепцию утвердили на градосовете 9 февраля. Площадь участка составляет около 1,5 га. В ЖК будет три корпуса. В них разместят 214 квартир на 570 человек. Для транспорта предусмотрен подземный паркинг, на улице будет еще 94 парковочных места. Также в ЖК предусмотрено 60 кладовок.

Как отмечает издание, некоторые эксперты настаивали, что в будущих домах надо увеличить высоту. Эти нюансы будут решаться в рабочем порядке, а значит, в ЖК могут «вырасти» дополнительные этажи.

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Дом будет в форме буквы «Г» с 78 квартирами от студий в 41,5 «квадратов» до еврочетырешек в 137,4 кв. метров. Фасады здания решены в классическом стиле (подробнее)