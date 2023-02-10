Алтайский министр соцзащиты рассказала о своем рабочем дне

Наталья Оськина за день дважды побывала на совещании у губернатора Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина на своей странице во «ВКонтакте» рассказала, как проходит ее рабочий день. В частности она описала среду, 8 февраля.

Так, утро у главы министерства началось в 9.30 с совещания с губернатором и прокурором края по вопросу обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Далее в 11.00 началось совещание в правительстве региона по вопросам законодательных инициатив за 2022 год.

После в 14.00 Наталья Оськина посетила всероссийское селекторное совещание с вице-премьером Татьяной Голиковой о реализации нацпроекта «Демография» и ситуации с рождаемостью.

-16.00 вновь совещание у губернатора. Докладывала о ходе исполнения поручения об индексации выплат гражданам льготных категорий. В 17.00 вернулась в кабинет, где меня ожидали документы, с которыми придется поработать до позднего вечера, - написала министр.

Она отметила, что участие в каждом совещании - это каждый раз подготовка, выступление, максимальная включенность и полное владение ситуацией.

- А то, что количество задач, ответственность и полномочия колоссальные, вы и так видите, - резюмировала Наталья Оськина.

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